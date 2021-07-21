Instagram запустил функцию фильтрации нежелательного контента

Разработчики социальной сети Instagram запустили новую функцию, с помощью которой пользователи смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента. Об этом во вторник, 20 июля, сообщается в блоге сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Сегодня мы делаем еще один шаг и запускаем то, что мы назвали "Контроль нежелательного контента", который позволит вам определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться в поиске", - указано в сообщении.

В соцсети уточнили, что теперь пользователи смогут самостоятельно решить, они хотят видеть в ленте больше или меньше нежелательного контента, который ограничивается по умолчанию.

При этом подчеркивается, что возможность увеличить объемы нежелательной информации будет доступна для пользователей в возрасте от 18 лет.