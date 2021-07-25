Новый способ поощрения авторов появится на YouTube

Зрителям YouTube в скором времени станет доступен новый способ выражения поддержки любимым авторам. Функция получила название Super Thanks, она позволит оставлять чаевые людям, создающим видеоконтент, сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сейчас опцию тестируют. С ней пользователи смогут аплодировать блогеру, выбирая чаевые в размере от 2 до 50 американских долларов. Также будет доступна благодарность в региональной валюте.

Когда зритель будет приобретать один из этих четырех вариантов благодарности, он увидит праздничную анимацию на экране. При этом под видео в разделе комментариев отобразится красочный комментарий с их именем.

В течение прошлого года YouTube тестировал этот инструмент под отдельным названием "Аплодисменты зрителей". Теперь он называется Super Thanks и доступен в бета-версии в 68 странах на настольных компьютерах, Android и iOS.