Faceboook «телепортирует» пользователей сквозь цифровые пространства

Социальная сеть Facebook заявила о создании виртуальной вселенной, где пользователи смогут "телепортироваться" сквозь цифровые пространства, об этом в своем Facebook-аккаунте рассказал вице-президент компании Эндрю Босуорт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, специалисты, занимающиеся разработкой продуктов дополненной и виртуальной реальности, приступили к выполнению проекта по созданию "метавселенной". К ней смогут подключаться юзеры в режимах VR (виртуальной) или AR (дополненной реальностей), чтобы вместе играть, общаться или работать. "Определяющим качеством "метавселенной" будет присутствие - ощущение того, что вы действительно находитесь рядом с людьми", - подчеркнул Босуорт.

Он напомнил, что подобие таких систем уже существует. К примеру, Portal и Oculus могут "телепортировать" человека в комнату к его знакомым, независимо от физического расстояния. Однако, чтобы достичь полного видения "метавселенной" программисты хотят в течение пяти лет создать специальную соединительную ткань между этими пространствами. "Чтобы вы могли снять ограничения физики и перемещаться между ними так же легко, как переходить из одной комнаты в вашем доме в другую", - объяснил представитель Facebook.

Термин "метавселенная" был придуман писателем-фантастом Нилом Стивенсоном (роман "Лавина", 1992 год - прим. "Ленты.ру"). Под этим понятием он имел в виду виртуальные миры, которые позволят людям конструировать пространство, общаться, принимать участие в управлении экономикой мира.