Потенциальный iPhone 13 Pro Max без «чёлки» показали на рендерах

До этого момента практически никто не сомневался в том, как будут выглядеть смартфоны линейки iPhone 13: все предыдущие изображения указывали на то, что новинки сохранят знаменитую "чёлку", которая просто уменьшиться в размерах, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Однако в сериале "Тед Лассо" (Ted Lasso), который выходит на платформе Apple TV+, показали, предположительно, смартфон iPhone 13, лишённый привычного выреза для системы фронтальных камер. Теперь же источник опубликовал качественные изображения, которые демонстрируют, как мог бы выглядеть iPhone 13 Pro Max, если бы Apple всё же решилась на такой радикальный редизайн в этом году.

За исключением отказа от чёлки потенциальный iPhone 13 Pro Max выглядит так же, как на ранее опубликованных изображениях: та же плоская рамка по периметру экрана, как у предшественника, и тот же дизайн основной камеры. Компании ZTE, Samsung и Xiaomi уже выпустили коммерческие смартфоны с подэкранным фронтальными камерами. Однако есть большие сомнения, что Apple реализует аналогичное решение в своих новых смартфонах этом году. Скорее всего, эти рендеры останутся чьей-то фантазией, так как многочисленные реальные фотографии макетов iPhone 13 указывают на то, что чёлка останется, как минимум, до следующего года.

Согласно последней информации, iPhone 13 получит однокристальную систему Apple A15 Bionic, увеличенные аккумуляторы во всех четырёх моделях линейки, улучшенные камеры, усиленные магниты Magsafe, микрофоны с технологией формирования луча и прочие улучшения.

По последним данным, линейка iPhone 13 будет представлена 14 сентября, а предзаказы стартуют 17 сентября.