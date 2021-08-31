Приложение Telegram скачали свыше миллиарда раз

Популярное приложение Telegram загрузили во всем мире свыше 1 млрд раз. Об этом сообщает портал TechCrunch, ссылаясь на данные Sensor Tower.

Мессенджер был запущен в конце 2013 года. В "элитный клуб" тех, кто превысил отметку в миллиард, он вступил 27 августа.

Как сообщается, наибольшая доля загрузок приложения (22%) приходится на Индию. За ней идут Россия и Индонезия (10% и 8% соответственно) .

Telegram стал 15 приложением, которое скачали более 1 млрд раз. В списке также присутствуют WhatsApp, Instagram, Snapchat, Spotify, Netflix и другие приложения.

В январе 2021 года Telegram был признан самым скачиваемым неигровым приложением в мире. Тогда за месяц мессенджер загрузили свыше 63 млн раз. Этот показатель почти в четыре раза превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.