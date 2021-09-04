На Android-смартфонах сломался будильник

Пользователи Android рассказали о неполадках в работе приложения Google Clock. Об этом сообщает издание Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Google Clock является встроенным в ОС Android будильником. Судя по жалобам многих пользователей, которые они оставили в соцсетях, фирменная программа сломалась. В частности, оказалась неисправна основная функция приложения, из-за чего некоторые пользователи рассказали, что не смогли проснуться в необходимое время - телефон просто не издал звукового сигнала.

Специалисты нашли зависимость между режимом "Не беспокоить" и неработающим будильником. Например, если активировать данную опцию перед сном, то режим тишины может распространиться и на будильник, который не сработает в указанное время. Однако многие пользователи отметили, что не включали данную функцию на своих устройствах.

Позже выяснилось, что неполадки могут быть связаны с приложением музыкального сервиса Spotify. Данная программа позволяет интегрировать Spotify в приложение будильника, например, установить на звонок определенный музыкальный трек. Ошибка интеграции, имевшая место у многих пользователей, фактически отключала будильники на смартфонах.

На жалобы пользователей обратили внимание в Google. Инженеры компании пообещали выпустить исправляющую ошибку обновление в ближайшее время.