ФСБ обнаружила в Windows опасную уязвимость

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ [НКЦКИ] сообщил о наличии уязвимости нулевого дня в Windows, сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Данная брешь в системе безопасности позволяет злоумышленникам заразить ПК жертвы вредоносным ПО. Уязвимость затрагивает Microsoft Windows 7, 8.1, 10, а также Microsoft Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019 и 2022.

"НКЦКИ отмечает, что с учетом повышенного интереса злоумышленников к указанной уязвимости и отсутствия официальных исправлений от компании Microsoft создаются предпосылки для массового заражения пользователей различным вредоносным ПО. В настоящее время имеются факты о доставке таким образом программы Cobalt Strike, которая использовалась в серии атак на российские банки в 2016 году", - говорится в сообщении.