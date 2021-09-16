Бунт в офисе Google

Временные сотрудники Google взбунтовались против технологического гиганта и подписали петицию, в которой потребовали выплатить им компенсацию.

Как сообщает Insider, претензии персонала связаны с тем, что компания незаконно недоплачивала внештатным работникам, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В начале августа в СМИ появился отчет, в котором Google уличили в нарушении закона о паритете заработной платы в нескольких странах Европы и Азии. Согласно этому правилу, компании не могут выплачивать неравные зарплаты штатным и внештатным работникам, если они выполняют аналогичные обязанности. В США такого закона нет, однако в Google работают около 6000 временных сотрудников, подрядчиков и контрагентов со всего мира, включая Великобританию, Ирландию, Индию, Германию, Нидерланды, Францию и Польшу.

Петиция к Google призывает компанию выплатить контрактным сотрудникам "полную заработную плату, на которую они имеют законное право и которую они заслужили". Всего корпорация задолжала своим наемным рабочим свыше 100 миллионов долларов. Также тихногиганта призвали выплачивать временным сотрудникам в США ту же сумму, что и штатным, независимо от законодательства страны.

Петиция была создана профсоюзом рабочих, организованным в январе. В требованиях отмечается, что стоимость компенсаций будет "незначительной суммой, учитывая оценку Google в триллион долларов" и что руководство "поставило в приоритет избежать негатива в прессе, а не повысить заработную плату и, следовательно, качество жизни тысяч своих сотрудников".

Отчет о неравной заработной плате прокомментировал директор отдела по соблюдению требований в Google Спайро Каретсос. Он написал в своем блоге, что высокие стандартны, которых придерживается техногигант, не были соблюдены. Сейчас компания проводит "тщательный анализ" ситуации, чтобы устранить любые расхождения в оплате труда.

В начале августа Google уже сталкивался с претензиями от своего персонала. Тогда недовольны заработной платой остались удаленные сотрудники. Компания решила сократить жалованье тем работникам, которые перебрались жить в более дешевые районы, так как теперь у них не было необходимости искать жилье ближе к офису.