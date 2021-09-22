Китайского производителя смартфонов включат в «черный список» США

США включат китайского производителя смартфонов Honor в "черный список" компаний, несмотря на отделение от Huawei. Об этом сообщает газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Huawei продала суббренд индустриальным партнерам, Shenzhen Zhixin New Information Technology, в 2020 году, чтобы спасти Honor от санкций. Сама Huawei попала в "черный список" во время президентства Дональда Трампа - в 2019 году.

Тем не менее, американское правительство все равно приступило к добавлению Honor в список организаций, которым запрещено работать с американскими компаниями.

За такое решение проголосовали Пентагон и министерство энергетики США. При этом министерство торговли и Госдепартамент считают, что необходимости в санкциях нет. Окончательное решение о необходимости блокировки за американским президентом Джо Байденом.