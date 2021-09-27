Япония одобрила проект стратегии кибербезопасности, обозначив ряд стран в качестве угроз

Правительство Японии приняло 27 сентября проект стратегии кибербезопасности на ближайшие три года, впервые назвав Россию, Китай и КНДР потенциальными источниками кибератак. Об этом сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В документе говорится, что Китай якобы причастна к кибердеятельности для кражи данных у компаний, связанных с военной промышленностью и владеющих передовыми технологиям. Россия же, в свою очередь, якобы пытается достичь своих военных или политических целей. В материале также указано, что Северная Корея проводит кибератаки для достижения политических целей или получения иностранной валюты.

В документе подчеркивается, что японское правительство примет "жесткие контрмеры, используя все доступные эффективные средства и возможности", включая дипломатические меры реагирования и уголовное преследование.

Также сообщается, что Япония ускорит сотрудничество в киберпространстве с США, Австралией и Индией, а также с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии для создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.