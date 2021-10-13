Представлена новая версия "Яндекс.Браузера"

"Яндекс" представил новую версию "Яндекс.Браузера". Об этом журналистам рассказал руководитель "Яндекс.Браузера" и главной страницы "Яндекса" Дмитрий Тимко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Многие из нас привыкли делать сразу несколько дел. У нас часто открыты десятки вкладок, мы читаем документы, общаемся в чатах, следим за тем, что происходит в информационном поле, - и все это одновременно. С обновленным "Браузером" людям будет проще работать в условиях многозадачности. Более того, они смогут еще лучше настроить браузер под себя, чтобы в нем было все, что им нужно", - отметил Тимко.

Он добавил, что новый "Браузер" позволяет на одном экране открыть и веб-страницу, и приложение из боковой панели. На эту панель можно добавить мессенджер, соцсети или обычные сайты. Приложение можно постоянно держать открытым, чтобы оно было на виду, а можно сделать его всплывающим, чтобы открыть в нужный момент. Новая возможность доступна в "Браузере" для Windows.

Также в обновленном "Браузере" можно выбрать его внешний вид: классический, информационный, рабочий, минималистичный. Эта опция доступна в новых версиях "Яндекс.Браузера" на Windows и Mac.

"С помощью "Браузера" теперь можно делать любые скриншоты. Он позволяет делать снимки всего экрана, фрагмента, страницы целиком или снимать экран даже вне браузерного окна. Например, с его помощью можно сохранить не только статью, но и комментарии к ней, которые не уместились на экране. Скриншот можно обрезать, снабдить надписями и стрелками, а затем отправить на него ссылку знакомым. Это очень удобно, например, когда нужно отправить друзьям фрагмент карты с местом встречи или объяснить, как заполнить форму на сайте", - пояснил Тимко.

Он уточнил, что в новом "Браузере" также доступен перевод картинок и закадровый перевод видео, который был запущен недавно. Он работает для видеороликов на английском языке, которые можно найти на YouTube, Vimeo и других платформах.