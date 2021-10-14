Китай запустил на орбиту аппарат для исследования солнечной активности

Китай провел 37-й космический запуск в этом году, отправив на орбиту солнечную обсерваторию и 10 других спутников. Об этом сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ракета Чанчжэн-2D взлетела с космодрома Тайюань в северном Китае, в 14:51 по бакинскому времени. Ракета использовала усовершенствованную конфигурацию, которая позволила ей разместить более 10 спутников, а на первой ступени были установлены решетчатые рули, которые должны привести к более точному падению на землю, без случайных жертв.

Основной полезной нагрузкой стала первая китайская солнечная обсерватория, Chinese H-alpha Solar Explorer (CHASE), которая займет солнечно-синхронную орбиту с высотой 517 километров. Кроме того, на борту находятся экспериментальный спутник для определения плотности атмосферы и частный экспериментальный аппарат для метеорологических наблюдений.

С помощью CHASE китайцы смогут получить изображение Солнца в диапазоне H-альфа, который удобен для изучения ионизированного водорода. С его помощью обсерватория будет изучать солнечную активность и предоставит данные для более точного прогнозирования космической погоды, в частности - о вспышках на Солнце.

Расчетный срок службы аппарата составляет три года, наблюдения планируется вести до максимума солнечной активности в 2025 году.