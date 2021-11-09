Япония вывела на орбиту Земли девять спутников с помощью ракеты Epsilon - ВИДЕО
Японская ракета-носитель Epsilon-5 во вторник успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту Земли девять спутников, трансляцию запуска вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, ракета-носитель стартовала в 9:55 по Японскому стандартному времени (4:55 по Баку) с космодрома Утиноура.
"Запуск ракеты прошел штатно (...) Подтверждаем, что все девять аппаратов были успешно выведены", - сообщило JAXA.
Среди спутников, выведенных ракетой на орбиту высотой 560 километров - аппарат массой 110 кг и сроком работы около года RAISE 2, созданный компанией Mitsubishi Electric Corp., который предназначен для тестирования несколько различных космических технологий, в том числе измерения положения, высоты и скорости орбитальных аппаратов, и микроспутник DRUMS, предназначенный для тестирования технологии сбора космического мусора на орбите.
В числе девяти спутников, восемь из которых разработаны японскими компаниями и университетами, также вьетнамский аппарат NanoDragon, разработанный в Национальном космическом центре при Вьетнамской академии науки и технологий. Его масса составляет всего 3,8 кг. Он предназначен для приема и передачи сигналов международной системы автоматической идентификации (AIS) для отслеживания передвижения морских судов.
Первоначально Epsilon-5 предполагалось запустить 1 октября. Однако из-за возникших технических проблем в радиолокационном оборудовании в центре управления полетами, которое должно отслеживать телеметрию траектории полета, запуск был отменен за 19 секунд до старта. Вторая попытка 7 октября была отменена из-за сильного высотного ветра.
Это уже пятый запуск ракеты Epsilon. Первый был проведен 14 сентября 2013 года, последний - 18 января 2019 года.
Epsilon - японская трехступенчатая твердотопливная ракета легкого класса, которая предназначена для запуска на орбиту легких космических аппаратов. Высота ракеты составляет 24 метра. Она может доставлять на орбиту полезный груз весом 1,2 тонны.
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