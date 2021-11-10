Samsung высмеяла Apple бесплатной салфеткой для чистки дисплея

Немецкое подразделение Samsung проводит акцию, в ходе которой раздаст желающим салфетки для чистки гаджетов абсолютно бесплатно. Таким образом компания высмеивает Apple за ее неоправданно дорогую ткань для полировки дисплея, сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Samsung вновь развивает соперничество с основным конкурентом в лице Apple. Последняя вызвала ажиотаж недавним запуском полировальной салфетки для iPhone, ценник которой составляет 25 евро. Ткань от Apple размером 16 на 16 сантиметров чисто по техническим характеристикам уступает бесплатной салфетке Samsung. Она более чем на 50% больше - и на 25 евро дешевле", - написано на сайте Samsung.

Немецкое подразделение компании обещает, что подарит и бесплатно доставит тысяче желающих фирменную полировальную салфетку. Акция проходит исключительно на территории Германии.