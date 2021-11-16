В работе Spotify произошел сбой

Проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается во вторник на сайте сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Больше всего жалоб на работу сервиса поступает из США, Канады, Нидерландов, Германии, Великобритании. Также отчеты о неполадках поступают из Швейцарии, Швеции, Бельгии, Испании, Мексики и Аргентины.

Сообщившие о сбоях пользователи отмечают трудности в работе сайта, а также жалуются на работу приложения.

В России также был зафиксирован сбой, однако не такой масштабный: зарегистрировано 1 553 отчета.