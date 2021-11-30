Apple разрабатывает новый вид зарядки для своих гаджетов

Несмотря на неудачный эксперимент с зарядной станцией AirPower, о которой Apple объявила в 2017 году, компания все еще работает над устройством для одновременной зарядки нескольких гаджетов, сообщает аналитик Марк Гурман из Bloomberg. Компания также разрабатывает технологию беспроводной зарядки на коротких и больших расстояниях, при которой гаджеты смогут заряжать друг друга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Марк Гурман пишет, что Apple все еще работает над новой зарядной станцией для нескольких устройств, которая будет отличаться от существующего MagSafe Duo. По мнению аналитика, Apple представляет себе будущее, в котором каждый из ее основных продуктов может заряжать друг друга. Например, iPhone в конечном итоге сможет заряжать AirPods или часы Apple Watch.

Так называемая реверсивная беспроводная зарядка, по слухам, должна была дебютировать в iPhone намного раньше, но по неизвестным причинам не была реализована. Теоретически это позволило бы людям размещать свои AirPods или Apple Watch на задней панели iPhone, чтобы заряжать их на ходу. Стоит отметить, что подобная технология уже давно применяется во флагманских Android-смартфонах.