Apple разрабатывает устройство для коррекции зрения

В сети был обнаружен патент Apple, в котором описывается система коррекции зрения, сообщает портал ITHome. Возможно, это одна из функций фирменной гарнитуры дополненной реальности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В описании патента отмечается, что у пользователей могут быть разного вида проблемы с глазами, поэтому для ношения гарнитуры могут потребоваться корректирующие линзы. Документ описывает систему отображения и коррекции зрения, включающую дисплей, оправу для очков и съемный объектив. Именно съемный объектив включает в себя корректирующий зрение элемент.

Известно, что первая гарнитура дополненной реальности Apple будет выполнена в сложном и дорогом дизайне и может быть представлена в 2022 году.