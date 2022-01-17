В США запретят продавать смартфоны Google

В США зафиксировали нарушение Google нескольких патентов в сфере производства потребительской электроники. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Комиссия по международной торговле США (USITC) постановила, что Google нарушила пять патентов компании Sonos. Изобретения касаются технологий, позволяющих передавать и транслировать звук с одного девайса на другой. Теоретически данное решение регулятора может заставить Google прекратить импорт техники и торговлю в США. Журналисты обратились к Sonos, представители которой подтвердили, что Google использовала их патенты. В компании перечислили девайсы, которые якобы были произведены с применением запатентованных технологий - умные колонки Nest Hub, Nest Mini, компьютеры, смартфоны Pixel.

"Мы не ожидаем какого-либо влияния на наше право импортировать или продавать продукты", - прокомментировал решение USITC представитель Google Хосе Кастанеда. У компании есть 60 дней на обжалование решения. Журналисты отметили, что даже если Google не столкнется с реальным запретом на продажу техники, то прецедент так или иначе ударит по репутации корпорации.