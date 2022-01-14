Запрет Apple для пользователей iPhone

Американская компания Apple запретила владельцам iPhone оставаться на iOS 14 и продолжать получать обновления безопасности без перехода на следующую версию мобильной операционной системы. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что компания решила и после выхода iOS 15 продолжить выпускать улучшения для iOS 14 для пользователей, которые не были готовы перейти на новую версию. Однако издание выяснило, что разработчики из Купертино отказались от такого шага.

Теперь пользователи вынуждены устанавливать последнюю версию операционной системы - iOS 15, чтобы получить улучшения безопасности. Например, обновление 14.8.1, выпущенное в конце октября 2021 года, больше недоступно для загрузки и установки.

Устройства под управлением iOS 14.8 или более ранних версий операционной системы теперь могут быть обновлены только до iOS 15. Журналисты считают, что таким образом Apple отреагировала на меньший интерес владельцев смартфонов к новой мобильной ОС.