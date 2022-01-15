В iPhone 14 увеличат объем памяти

В еще не анонсированном смартфоне iPhone 14 от Apple увеличат объемы памяти - планируется выпустить версию с 2 ТБ. Об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в смартфонах линейки iPhone 14 компания из Купертино собирается перейти на формат флэш-памяти QLC NAND, в результате чего появится модель с объемом памяти, не представленном у 13-ой версии.

По словам источника, Apple увеличила максимальный объем памяти iPhone в том числе из-за улучшения возможностей камеры. Утверждается, что у новинки будет повышено разрешение датчика изображения с 12 до 48 Мп, а при съемке видео появится поддержка разрешения 8K.

Собеседник уточнил, что некоторые партнеры Apple уже тестируют прототипы iPhone 14 с 2 ТБ флеш-памяти. По его словам, это - один из факторов, из-за которого новая линейка будет дороже версий iPhone 13.