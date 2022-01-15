Новшество в Google Chrome

В популярном браузере Google Chrome ввели новую систему предупреждений пользователей об угрозе редкого типа кибератак. Об этом сообщает ArsTechnica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет об атаках, в которых браузеры используются для взлома роутеров и других устройств с целью заражения множества компьютеров одной сети. С версии Chrome 98 браузер начнет ретранслировать запросы общедоступных веб-сайтов, желающих получить доступ к данным о частной сети пользователей. Подобные запросы не будут отменять, но зарегистрируют и внесут в базу.

В дальнейшем разработчики браузера планируют собрать данные о сайтах и выбрать те ресурсы, которым будет нужно получить специально разрешение от пользователя, прежде чем они смогут получить доступ к роутеру.

В настоящее время веб-сайты по умолчанию имеют возможность использовать Chrome и другие браузеры в качестве прокси для доступа к ресурсам внутри локальной сети посетителя сайта. По мнению разработчиков, эта возможность стала уязвимостью из-за роста числа кибератак с ее использованием.