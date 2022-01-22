Британские продюсеры хотят запустить киностудию в космосе

Британские продюсеры российского происхождения Дмитрий и Елена Лесневские хотят запустить киностудию в космосе, на американской орбитальной станции Axiom Space, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Предполагается, что компания Space Entertainment Enterprise разместит студию на одном из модулей - запуск планируется на декабрь 2024 года. Студия будет снимать развлекательный контент.

"Создание специального развлекательного центра на базе SEE-1 расширит возможности модуля в качестве платформы для глобальной пользовательской базы", - заявил Axiom Майкл Суффердини.

Представитель Space Entertainment Enterprise заявил, что компания примет участие в съемках предстоящего фильма Тома Круза, который планируется снять в космосе.