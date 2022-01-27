Азербайджан продолжает работы по внедрению 5G

Государственная комиссия по радиочастотам Азербайджана утвердила график распределения новых частот между мобильными операторами и планы по их дальнейшему использованию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на мероприятии на тему "Приоритеты в сфере цифрового развития и транспорта в Азербайджане".

"Сегодня перед нами стоит новая задача. Какие частоты должны быть выделены для применения технологии 5G? В настоящее время уже практически разработан проект внедрения сети 5G, который находится на стадии согласования и обсуждения", - сказал Рустамов.