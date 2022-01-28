Новинка в Facebook в связи со скриншотами исчезающих сообщений

Пользователи приложения для мгновенного обмена сообщениями Facebook Messenger будут получать уведомление, если их собеседник в чате со сквозным шифрованием сделает снимок экрана с исчезающим сообщением.

Как передает Day.Az, об этом глава компании - владелицы социальной сети Марк Цукерберг написал на своей странице в Facebook.

"[Представляем] обновление для чатов со сквозным шифрованием в Messenger: вы получите уведомление, если кто-то сделает скриншот исчезающего сообщения", - написал он.

Исчезающие сообщения доступны в мессенджере только в чатах со сквозным шифрованием. Для этого надо перейти к так называемой секретной переписке. Цукерберг добавил, что в таких чатах также появится возможность пользоваться GIF-изображениями, стикерами, а также отправлять реакции на сообщения.

Американская компания Facebook 28 октября 2021 года изменила название на Meta. Meta владеет социальными сетями Facebook и Instagram, приложениями WhatsApp и Messenger.