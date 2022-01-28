Microsoft завершает работы над первым глобальным обновлением Windows 11

С 4 апреля Windows 11 22H2 уже не получит никаких важных новшеств и уйдет в предрелизное тестирование, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Судя по документу, опубликованному в Сети, Microsoft уже заканчивает работы над первым крупным обновлением Windows 11, известным как Sun Valley 2 или Windows 11 22H2. Внутренние работы над ним завершатся к 4 марта. Это не значит, что Microsoft перестанет вводить новые функции в тестовые бета-сборки Windows 11, просто в этот день закончится внедрение новых функций в бета-версию Windows 11 22H2. Еще через месяц, 4 апреля, завершится конфигурирование системы - с этого дня в Windows 11 22H2 не будет вноситься никаких существенных изменений. Далее Sun Valley 2 уйдет в предрелизное тестирование, а выпуск обновления для пользователей должен состояться летом.

Напомним, в Windows 11 Microsoft отказалась от практики двух больших обновлений, которая применялась в Windows 10, в пользу одного. Так что Sun Valley 2 будет не просто первым глобальным обновлением Windows 11, но и единственным в 2022 году. Пока нет точных данных о том, какой объем новшеств будет в нем реализован. Согласно предварительным данным, улучшится меню Пуск и панель задач, повысится функциональность экранной клавиатуры и, возможно, дебютирует совершенно новый диспетчер задач.