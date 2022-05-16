Tesla Model 3 модифицировали в танк

Энтузиасты решили превратить Tesla Model 3 в танк с гигантскими гусеницами. Получился 6-тонный электрический внедорожник.

Сообщается, что на сборку "монстра" ушло четыре недели, и большая часть этого времени была потрачена на создание гусениц с использованием 1,3-тонных цепей. Зато благодаря этому Tesla Model 3 теперь может преодолевать пересеченную местность.

Они также установили спереди на переделанный автомобиль лебедку грузоподъемностью 6 тонн на случай, если гусеницы где-нибудь застрянут.

Ранее другая группа энтузиастов из Австралии установила на автомобиль Tesla напечатанные на 3D-принтере солнечные панели. Они планировали проехать на таком модифицированном транспортном средстве 15 000 км. Все солнечные панели были созданы из ламинированного ПЭТ-пластика.

ferra.ru