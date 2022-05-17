В США разбитый McLaren продают по цене нового Porsche

В США на аукцион выставлен суперкар McLaren 720 S после серьезного ДТП, сообщает Autoevolution, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в ходе торгов один из потенциальных покупателей предложил за автомобиль 200 000 долларов, что равняется стоимости топ-версии спорткара Porsche 911 Turbo S. При этом ранее английский суперкар, лишившийся передней части после серьезного ДТП, продавался на аукционе битых автомобилей за 60 000 долларов как подлежащий утилизации.

Стоимость нового McLaren 720 S при этом составляет 350 000 долларов. Суперкар оснащен 4,8-литровым V8 мощностью 720 л.с. До 100 км/ч он способен разогнаться за 2,9 с.