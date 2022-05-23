Абоненты «Nar» предпочитают цифровые каналы обслуживания (R)
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"Nar", продолжающий свою стратегию клиентоориентированности, объявил показатели обслуживания клиентов за первый квартал 2022 года.  Подсчеты показывают, что клиенты "Nar" предпочитают пользоваться приложением "Nar+", которое за считанные секунды позволяет выполнять многие важные операции, такие как проверка баланса, активация нового тарифа и выбор интернет-пакета.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом использование приложения "Nar+" увеличилось на полмиллиона и составило 6,6 миллионов.  При необходимости получения оперативных ответов на вопросы, на помощь абонентам приходит встроенный в приложение онлайн чат. За отчетный период абоненты получили ответы на свои запросы в течение первых 24 секунд.

На фоне, того что абоненты "Nar" предпочитают проводить все больше операций связанных с номерами через приложение, наблюдается снижение количества звонков в Колл-Центры и посещений центров обслуживания "Nar". За первые три месяца 2022 года количество обращений в Колл-Центры 777 и посещений центров обслуживания "Nar" уменьшилось на 17%.  93% запросов, поступивших в Колл-Центр, были решены с первого звонка.  89% посетителей центров обслуживания высоко оценили уровень предоставляемого сервиса.

Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Nar впервые в стране внедрил технологию 3G и запустил разветвленную сеть 4G. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.