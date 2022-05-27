Telegram перестал быть полностью бесплатным

Telegram изменил в описании понятие "Free". На это обратил внимание Telegram-канал Telegram Info, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, из описания мессенджера пропала фраза:" Telegram бесплатный навсегда. Без рекламы. Без абонентской платы". Вместо нее теперь появилось описание, в котором говорится следующее: "Telegram предоставляет бесплатное безлимитное облачное хранилище для чатов и медиа".

Мессенджер, разработанный Павлом Дуровым, с 2013 года преподносился в качестве полностью бесплатного сервиса, в котором отсутствует реклама и какая-либо система подписок. В 2021 году в Telegram появилась реклама, а весной 2022 года стало известно, что в мессенджере появится подписка под названием Premium, которая предложит пользователям дополнительные функции в виде новых реакций и платных стикеров.