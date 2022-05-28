Компания Samsung сокращает производство

Samsung произведет на 30 млн меньше смартфонов в 2022 году. Об этом сообщает южнокорейское издание mk.co.kr, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тремя основными факторами снижения производства называются рост инфляции и последующие потребительские расходы, продолжающийся дефицит комплектующих и ситуация вокруг Украины. Ожидается, что Samsung скорректирует объемы производства для устройств всех ценовых категорий - от бюджетных смартфонов до флагманов.

Изначально Samsung планировала произвести 310 млн смартфонов в 2022 году, но обстоятельства вынудили техногиганта снизить объемы до 280 млн устройств.

Другие крупные игроки на рынке, такие как Apple, также сокращают свое производство. Например, американская компания планирует сократить производство iPhone SE 2022 на 20%.