Samsung сможет создавать ещё более безрамочные смартфоны

В основе разработки лежит метод нанесения клея. Вместо использования клейких лент компания наносит клей методом распыления. Это дешевле, быстрее и позволяет уменьшить толщину экранов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, ранее при таком методе Samsung сталкивалась с проблемой просачивания клея сквозь различные области, например через шарниры, но компания решила её.

На данный момент Samsung ждёт оборудование, чтобы начать полноценное производство для тестирования технологии. Когда смартфоны смогут получить новые панели, пока неясно.