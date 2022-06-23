Инженеры создали робо-рыбу, способную собирать микропластик в океане

Бионическую рыбу, способную собирать микропластик, разработали инженеры из Сычуаньского университета. Об изобретении они рассказали в статье в журнале Nano Letters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гибкая робо-рыба длиной 13 мм состоит из слоев материала на основе графена, склеенных между собой и напоминающих слои перламутра в раковине моллюсков. Если подсветить рыбу лучом лазера, она активируется и будет перемещаться со скоростью 30 мм в секунду - примерно с той же, что и обычный планктон.

На поверхность тела рыбы налипают частицы микропластика. Таким образом, перемещаясь в воде, рыба очищает ее от мусора.

"Очень важно разработать робота для точного сбора и отбора проб вредных загрязнителей из водной среды. Насколько нам известно, это первый пример таких мягких роботов", - отметили авторы работы.

Подобные разработки встречались и ранее, пояснили ученые, но в них использовался силикон или гидрогель, уязвимые к повреждениям. В данном же случае механические повреждения на функциональности рыбы сказываются мало.

Микропластик - это крошечные частицы пластика, которые отделяются от бутылок, автомобильных шин и других предметов обихода, попадают в воду, а с ней - в организм животных и человека. Хотя вред микропластика для организма пока не изучен до конца, по всей видимости, он приводит к воспалительным процессам и повышает риск развития ряда заболеваний.