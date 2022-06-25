Amazon запускает доставку дронами в Калифорнии

Компания Amazon заявила, что начнет предлагать доставку через Amazon Prime Air, которая использует дроны для доставки заказов клиентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, потребители в городе Локфорд, штат Калифорния, будут первыми, кто получит возможность получить доставки заказов Amazon на дом с помощью дронов.

"Жители Локфорда сыграют важную роль в определении будущего", - говорится в заявлении компании Amazon. -Их отзывы о Prime Air с дронами, доставляющими посылки, помогут нам создать услугу, которая будет безопасно расширить объемы для удовлетворения потребностей клиентов во всем мире".

Prime Air - это служба доставки, использующая дроны для доставки заказов клиентов. Два года назад Федеральное авиационное управление разрешило Amazon использовать Prime Air для доставки дронами. Служба будет доставлять посылки весом чуть более двух килограммов менее чем за час. Компания Amazon заявила, что тысячи повседневных товаров будут частью доставок Prime Air. Когда клиент размещает заказ, имеющий право на Prime Air, он получает примерное время прибытия и отслеживание статуса своего пакета. Дрон использует систему обнаружения и избегания, чтобы безопасно доставлять посылки, а также уклоняться от препятствий, таких как другие объекты и самолеты.