Apple нашла преемника культового дизайнера Джони Айва

Американская компания Apple наняла к себе нового дизайнера Питера Риринг-Чекаллу, который ранее занимал должность главного дизайнера из компании по производству очистителей воздуха Molekule. Об этом сообщает журналист агентства Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Риринг-Чекалла работал главным дизайнером в Molekule, подражая Джони Айву, у которого была такая же должность в Apple", - отметил он. Согласно статье, он может стать преемником Айва, автора дизайна смартфона iPhone и других гаджетов Apple.

Например, Чекалла был ведущим дизайнером в компании IDEO, которую Apple также регулярно проверяет в стремлении переманить к себе новых талантливых работников. "Учитывая, что его последней работой было создание как можно более привлекательных алюминиевых очистителей воздуха за $1000, то он может идеально подойти для Apple", - заключил Гурман.