Парализованный пациент смог самостоятельно поесть впервые за 30 лет

Группа исследователей из Медицинской школы Джонса Хопкинса в США создали модель системы мозг-компьютер, которая позволяет человеку управлять роботизированными протезами с помощью минимальных умственных усилий. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Frontiers in Neurorobotics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам исследователей, система мозг-компьютер позволяет декодировать нейронные сигналы от мозга человека и "переводить" их для выполнения различных действий, например, для перемещения курсора на экране.

Ученые подключили интерфейс мозг-компьютер и роботизированные руки к мозгу человека с ограниченной подвижностью верхней части тела. Мужчина не может шевелить пальцами рук, однако способен совершать движения кулаками. В ответ на подсказки компьютера, например, "выберите место для разреза", пациент совершал движения руками, а роботизированные протезы его завершали. Таким образом сигналы движения мышц от мозга помогали управлять роботизированным протезом и мужчина смог впервые за 30 лет самостоятельно поесть.

"Этот подход к совместному управлению позволит пользователю персонализировать поведение интеллектуального протеза и даст реальное ощущение контроля над искусственными частями тела", - считает старший исследователь Франческо Теноре.