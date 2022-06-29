Стало известно о неудаче Apple в разработке чипа для iPhone

Американской компании Apple пока не удалось создать собственный чип стандарта связи 5G для смартфонов iPhone, рассказал аналитик Минг-Чи Куо. Как сообщает GSM Arena, компания провалила планы по переходу на собственные разработки к 2023 году. передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что спустя три года после покупки модемного бизнеса у Intel компания из Купертино пока так и не смогла разработать собственный чип. По мнению Куо, IT-гигант продолжает зависеть от компании Qualcomm в данном вопросе, как и в прошлые годы.

"Apple продолжит разрабатывать собственные 5G-чипы, но к моменту успеха у Apple другие виды бизнеса Qualcomm должны вырасти достаточно, чтобы компенсировать потерю заказов на чипы для iPhone", - пояснил эксперт.

По его мнению, Apple продолжит закупать модемы у Qualcomm как минимум до 2024 года. Куо заключил, что 5G-модемы от Apple до сих пор находятся на стадии разработки.