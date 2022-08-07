Tesla обвинили во лжи

Департамент автотранспорта Калифорнии заявил, что Tesla использует на своем веб-сайте рекламу автопилота, которая не соответствует действительности и, таким образом, вводит клиентов в заблуждение, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Автопроизводителя обвинили в заявлениях, из-за которых создается впечатление, что его автомобили способны к полностью автономному вождению. Вот один из примеров такой рекламы:

"Все, что вам нужно будет сделать, это сесть и сказать своей машине, куда ехать. Если вы ничего не скажете, ваш автомобиль посмотрит на календарь и доставит вас в предполагаемый пункт назначения. Ваша Tesla определит оптимальный маршрут, будет ориентироваться на городских улицах, сложным перекрестках и автострадах".

Отметим, что автомобили Tesla поставляются с аппаратным обеспечением, для работы которого необходимо активировать функцию Full Self-Driving за плату в размере 12 000 долларов. В настоящее время автопилот, впрочем, находится в стадии бета-тестирования и работает не без ошибок. И хоть Tesla уже предупреждает водителей не убирать руки с руля, даже если они используют FSD, в департаменте говорят, что отказа от ответственности недостаточно.