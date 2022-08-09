https://news.day.az/hitech/1485773.html Армия США получила новые машины целеуказания
Армия США получила новые машины целеуказания
Американские военные получили новые машины наведения и корректировки артиллерийского огня M7A4 BFIST на шасси боевой машины пехоты (БМП) Bradley, пишет Army Recognition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что эти машины получил 1-й батальон 9-го полка полевой артиллерии армии США.
M7A4 BFIST может обнаруживать цели с помощью лазерного целеуказателя, определять их координаты, направлять огонь минометов и полевой артиллерии. Машина оснащена приборным комплексом вместо блока противотанковых управляемых ракет TOW. BFIST вооружена автоматической пушкой M242 Bushmaster калибра 25 мм.
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