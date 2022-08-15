Автомобиль Стивена Хокинга выставили на продажу - ФОТО
Личный автомобиль физика Стивена Хокинга выставили на британской аукционной площадке Silverstone, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Микроавтобусом Volkswagen Caravelle GL 112 1988 года выпуска С.Хокинг воспользовался на своей свадьбе в 1995 году. Ученый купил автомобиль еще новым и ездил на нем до 1999-го, когда его состояние здоровья начало ухудшаться. На аукцион микроавтобус выставил племянник физика, который владеет машиной с 2003 года.
Автомобиль оснащен 2,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. Пробег составляет 145 000 км. К микроавтобусу прилагаются записи о техобслуживании в Кембридже. Аукцион состоится 27 августа.
Отметим, что С.Хокинг умер в марте 2018 года в возрасте 76 лет. В 1963 году, когда он заканчивал Оксфордский университет, врачи диагностировали у него боковой амиотрофический склероз - заболевание двигательных нейронов, которое лишает мышцы человека возможности двигаться.
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