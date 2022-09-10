Chery запатентует автомобильное кресло с катапультой

Китайский автопроизводитель Chery подал заявку на патентование автомобильного кресла с катапультой, сообщает autohome.com.cn, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявке указано, что изобретение предназначено для использования в автомобилях. Оно может выбрасывать пассажира в воздух перед аварией, чтобы помочь ему быстро покинуть место ДТП и избежать жертв, либо сократить их количество. Кресло с выбрасывающим устройством выглядит как обычное автомобильное сиденье с подголовником. При этом оно снабжено поясным ремнем безопасности и двумя плечевыми лямками, как в гоночных автомобилях. О том, как будет решен вопрос с катапультированием при наличии крыши в автомобиле или в случае ДТП в тоннеле, в описании изобретения не сообщается.