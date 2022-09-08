Десятки тысяч человек смотрели фейковую трансляцию Apple

Вечером 7 сентября, параллельно с презентацией новых iPhone, на YouTube велись еще несколько фейковых трансляций от имени Apple, которые смотрели десятки тысяч людей. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в рамках фейковых трансляций были показаны записи старых интервью Тима Кука. В одной из них - "Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022" - поверх записи были добавлены логотипы Bitcoin и Etherium, а описание изобиловало ссылками на сомнительные сайты, посвященные криптовалютам. В пике трансляцию одновременно смотрели 70 тыс. человек.

В The Verge считают, что за этими трансляциями стоят мошенники, заманивающие людей в криптоаферы.

После обращения журналистов к YouTube видеоплатформа удалила записи всех поддельный эфиров, проведенных вчера от имени Apple.