Lexus отказался от мощных моторов V6

Японская компания Lexus в 2023 году откажется от выпуска автомобилей с двигателями V6. Об этом сообщает Automotive.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что вместо моторов V6 на машины начнут устанавливать рядные "четверки", а также гибридные силовые установки на их основе. В частности, кроссовер Lexus RX будут предлагаться на рынке с двигателями 2,4 и 2,5 литра мощностью от 246 до 367 л.с.

По данным компании, переход на новые агрегаты связан с тем, что рядные моторы экономичнее V6. При этом, в Lexus уверены, что до 30% продаж автомобилей бренда в новом году будет приходиться на гибридные модели.