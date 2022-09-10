Илон Маск нашел новую причину для отказа от покупки Twitter

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск нашел еще один повод для разрыва сделки по покупке Twitter. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, новым поводом для расторжения сделки стало решение Twitter Inc. о выплате компенсации в размере 7,75 миллиона долларов Пейтеру Затко и его адвокатам. Затко является бывшим начальником безопасности компании.

Адвокаты Маска заявили, что компания Twitter своим решением о выплате компенсации нарушила соглашение о слиянии, так как была не вправе выплачивать такие суммы без согласия Маска.

"Платеж, который включал 7 миллионов долларов для Затко, "не может быть устранен", и поэтому Маск "не обязан" завершать слияние", - цитирует Reuters письмо адвокатов Маска в Twitter Inc.