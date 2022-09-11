Garmin высмеяла Apple Watch Ultra за слабую батарею

Компания Garmin, которая производит навигационную технику и умные часы для спорта и путешествий, высмеяла новый гаджет Apple - умные часы Watch Ultra, которые многие журналисты и блогеры сравнили с устройством от Garmin. Об этом сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы измеряем срок службы батареи в месяцах. Не в часах", - сообщили в Garmin в одной из новых публикаций в соцсетях и показали изображение умных часов Enduro 2.

При анонсе Wacth Ultra компания из Купертино сделала акцент на повышенной автономности своего гаджета, пообещав до 36 часов в обычном режиме и до 60 часов в энергосберегающем.

При сравнении с другими моделями Apple Watch такие показатели являются впечатляющими. Однако новая модель Enduro 2 от Garmin, согласно спецификациям, способна проработать автономно от 36 дней.

Apple официально анонсировала умные часы Apple Watch Ultra во время осенней презентации компании. Во все модели Ultra встроена сотовая связь, улучшенный микрофон и динамик для возможности общения даже в тяжелых погодных условиях.