В первом трейлере Tekken 8 на State of Play показали бой Джина Казамы с отцом

В ходе презентации Sony State of Play была анонсирована новая часть культового файтинга Tekken 8, а также был показан первый трейлер игры. Об этом сообщает портал VGC.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в анонсирующем игру трейлере показан бой Джина Казамы и его отца - Кадзуи Мисимы. За разработку и издание Tekken 8 отвечает Bandai Namco.

Какие-либо подробности новой части франшизы пока не раскрываются. В том числе не уточняются дата выхода игры и целевые платформы. В конце трейлера в видео появляется подпись PS5, однако ПК и Xbox Series X/S не упоминаются.

Актуальная игра серии, Tekken 7, вышла в 2015 году на аркадных автоматах и стала доступна для геймеров на ПК, PS4 и Xbox One лишь в 2017 году.