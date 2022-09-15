Предзаказы iPhone 14 Plus во всем мире назвали «провалом»

Новая политика Apple по сегментации iPhone терпит провал. Об этом со ссылкой на аналитика TF International Securities Минг Чи-Куо сообщает издание Business Insider. Куо назвал ошибкой отказ Apple от mini-версии iPhone в пользу версии Plus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аналитик апеллирует к тому, что по итогу первых дней предзаказов iPhone 14 Pro Max и Pro показали "хороший" и "нейтральный" результат относительно предзаказов на устройства прошлых лет. При этом, по его данным, iPhone 14 и 14 Plus показали "плохой" результат: ниже, чем было у iPhone SE 3 и iPhone 13 mini.

"Результат предварительных заказов на новый продукт оказался значительно ниже ожидаемого. Это означает, что стратегия Apple по сегментации iPhone для стандартных моделей в этом году терпит провал", - заявил Куо.

Куо ожидает, что при сохранении наблюдаемой тенденции в ноябре Apple скорректирует свои прогнозы по поставкам смартфонов в меньшую сторону.