Инсайдер раскрыл подробности о The Sims 5

The Sims 5, продолжение одной из самых популярных игровых франшиз для ПК, могут анонсировать уже в октябре. Об этом со ссылкой на слова инсайдера Джеффа Грабба сообщает издание GameRant, передает Day.Az.

Во время трансляции последнего выпуска шоу Game Mess Morning Грабб заявил, что компания Electronic Arts (EA) готовится к анонсу новой части The Sims, который может случиться уже в следующем месяце. Скорее всего, это произойдет уже 18 октября - ранее EA и студия Maxis запланировали на эту дату большую презентацию, посвященную франшизе The Sims.

GameRant отмечает, что последнее время в сети слухов о новой части The Sims циркулирует особенно много. Буквально на прошлой неделе СМИ взбудоражились сообщением о том, что студия Maxis, которая исконно отвечает за разработку игр обсуждаемой серии, ищет дизайнеров многопользовательских режимов. Тогда же было высказано предположение, что в The Sims 5 может появиться мультиплеер.