Sony планирует выпустить новую версию Playstation 5 со съемным жестким диском

Японская корпорация Sony Group планирует выпустить новую модификацию Playstation 5, главной особенностью которой станет съемный жесткий диск. Об этом сообщил портал Insider gaming, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что новая версия консоли может поступить в продажу в сентябре будущего года. Основные технические характеристики обновленной PS5 останутся неизменными, однако благодаря внешнему жесткому диску, подключаемому через USB-C, приставка должна стать компактней и легче. Ожидается, что дополнительные съемные жесткие диски, совместимые с PS5, можно будет также приобрести отдельно. Информации о предполагаемой рыночной цене обновленной PS5 на данный момент не приводится.

Официальные продажи игровой приставки от Sony стартовали 12 ноября 2020 года. Тем не менее многие покупатели из-за дефицита до сих пор не могут приобрести PlayStation 5 в магазинах по заявленной цене и вынуждены, в частности, приобретать ее по завышенной стоимости у перекупщиков. В конце прошлого месяца Sony впервые в своей истории произвела массовое повышение цен на флагманскую консоль во всем мире, кроме США.