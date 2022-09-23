В США создали холодильник без электропитания для стран третьего мира

Инженеры создали охлаждающее устройство без нужды в электричестве для работы. Статья об этом опубликована в Cell Reports Physical Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство, изобретенное учеными Массачусетского технологического института, работает за счет охлаждения с помощью испарения и излучения. Внешне оно выглядит как обернутая в фольгу толстая коробка из-под пиццы. Она сделана из материала из трех слоев. Внизу находится светоотражающая фольга, в середине - пористый материал на основе гидрогеля с большой доли воды, сверху расположен аэрогель, очень легкий материал, на 99% состоящий из воздуха. При нагреве вода испаряется из гидрогеля, охлаждая его, и поступает в аэрогель, где дополнительно охлаждается за счет инфракрасного излучения, поскольку аэрогель для него прозрачен. Кроме того, аэрогелевая шапка служит изолятором и также отражает свет, как и нижний слой.

Приспособление надо размещать над тем, что требуется охладить. Оно способно снизить температуру предмета на 10 градусов по сравнению с окружающей средой. По словам разработчиков, система способна на 40% увеличить срок годности пищевых продуктов в условиях повышенной влажности или втрое - если на улице жарко и сухо. В первую очередь такой холодильник востребован в жарких странах третьего мира, где есть проблемы с электричеством.