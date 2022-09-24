Владельцев Apple Watch предупредили о риске лишиться важных функций

Владельцам умных часов Apple Watch Ultra не стоит самостоятельно разбирать гаджет от компании из Купертино. Журналист 9to5Mac рассказал, что в результате многие детали могут деформироваться, лишив гаджет важных функций, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам корреспондента Дерека Уайза, в отличие от предыдущих Apple Watch, Ultra имеют четыре открытых винта в нижней части устройства. Однако легкость открытия корпуса оказалась обманчивой - вокруг каждого винта было маленькое уплотнительное кольцо.

"Это, без сомнения, часть деталей для повышенной водонепроницаемости умных часов Apple. Когда я начал закручивать эти четыре винта, оказалось почти невозможно затянуть их без того, чтобы уплотнительное кольцо частично не соскользнуло со своего места", - констатировал журналист.

В попытке продолжить разборку и отделить керамическую заднюю часть часов от титанового корпуса, Уайз нарушил гидроизоляцию и задел два тонких ленточных кабеля, соединяющих заднюю часть часов и все их датчики с аккумулятором, экраном и процессором. "Часы по понятным причинам теперь не могли подключиться к моему телефону", - посетовал он.

В результате журналист понял, что для полной разборки потребуется куда больше сложных действий, чем раньше: у дисплея отсутствовал шов специально для его снятия, как в предыдущих моделях Apple Watch.

"К тому же дисплей Apple Watch Ultra выполнен из сапфирового стекла, которое, хотя и более устойчиво к царапинам, потенциально более склонно к растрескиванию. Вероятно, это одна из причин, по которой Apple расширила металлический корпус часов вокруг плоских сторон дисплея", - заключил Уайз.